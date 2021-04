Interdiction des autos diesels «au plus tard» en 2028

L'Eurométropole de Strasbourg (EMS), qui regroupe 33 communes au total, a dévoilé mercredi son calendrier de mise en place d'une zone à faibles émissions (ZFE), qui prévoit une interdiction des véhicules diesels «au plus tard» le 1er janvier 2028.

Ce calendrier commun aux 33 communes sera soumis au vote du conseil de l'Eurométropole le 12 juillet, a indiqué lors d'une conférence de presse Pia Imbs, présidente de l'EMS, sans étiquette mais proche des écologistes.

1er janvier 2022

Il sera «progressif» pour permettre les «changements de comportement», et sera appliqué dans le temps en fonction des différentes vignettes Crit'Air, avec une «sortie du diesel (...) au plus tard» le 1er janvier 2028.

La ZFE entrera en vigueur le 1er janvier prochain dans l'EMS pour les véhicules les plus polluants, ceux sans vignette ou titulaires d'une Crit'Air 5. Après une période de contrôles sans sanction et de pédagogie, ils seront définitivement interdits à partir du 1er janvier 2023. Les Crit'Air 4 seront bannies de la ZFE en janvier 2025, après une période de transition de deux ans, tandis que les Crit'Air 3 et 2 seront interdits respectivement en janvier 2027 et janvier 2028, dans les deux cas après trois années de période transitoire.

Évaluations annuelles

Parmi les aides prévues par l'exécutif de l'EMS: gratuité des transports en commun pour les moins de 18 ans, aides à l'achat de vélos électriques, extension des 600 kilomètres de pistes cyclables et de lignes de tram, réseau express métropolitain plus étoffé, aides financières à l'achat d'un véhicule propre pour les ménages les plus modestes...

Des évaluations annuelles seront menées pour vérifier l'impact des mesures sur la qualité de l'air, avec une étude renforcée entre 2023 et 2024.

En fonction des résultats de ces évaluations, «il faudra peut-être réajuster le calendrier, renforcer le contrôle ou avancer (les) date(s) d'interdiction», a prévenu Mme Barseghian, alors que la mauvaise qualité de l'air serait, selon l'EMS, responsable de 500 décès prématurés par an sur le territoire de l'Eurométropole.

(L'essentiel/afp)