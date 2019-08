«La drogue se vendra mieux au Luxembourg»

Un Portugais résidant aux Pays-Bas et un Néerlandais ont été interpellés en possession de 500 grammes de cannabis, 124 grammes de pilules et d'autres produits stupéfiants à Arlon (Belgique), alors qu'ils voulaient aller vendre la drogue au Luxembourg, rapporte dh.be. Ils ont été placés en détention provisoire.

Devant le tribunal correctionnel d'Arlon, le Portugais explique avoir acheté la drogue à Rotterdam dans un coffee-shop, pour 2 000 euros. La juge lui a alors demandé pourquoi ils n'étaient pas allés vendre cette drogue plus près de chez eux. «Le gérant du coffee-shop nous a expliqué que si on voulait gagner de l’argent, il valait mieux venir vendre par ici, raconte le prévenu. Au Luxembourg, elle se vendra toujours plus cher et mieux qu’ailleurs».

Les deux hommes risquent jusqu'à 24 mois de prison avec sursis et une amende (250 euros). Le jugement sera rendu à la rentrée.

(L'essentiel)