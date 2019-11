Miss Lorraine a été harcelée pendant deux ans

Élue Miss Lorraine à Amnéville, le 7 septembre dernier, la Meurthoise, Ilona Robelin, se trouve actuellement à Tahiti pour préparer le concours Miss France avec 29 autres candidates. Une aventure qui a «sauvé» la jeune femme de 18 ans.

La Miss Lorraine 2019 a été victime de harcèlement au lycée et ce, durant deux années. «Je me suis présentée à Miss Meurthe-et-Moselle alors que j’avais 17 ans et que j’étais encore au lycée. Je subissais du harcèlement scolaire et, pour moi, ce concours a été une échappatoire».

«Je n'y suis plus jamais retournée»

Celle qui se trouve en première année de BTS profession immobilière à Nancy est revenue sur cette période sombre de sa vie pour Le Républicain Lorrain. «C’est au moment où j’ai changé de lycée, entre la seconde et la première, pour suivre une filière spécifique, que tout a commencé, raconte-elle. Je me suis retrouvée dans une classe où je ne connaissais personne, et ça c’est très mal passé. Une fois que j’ai eu le bac, je suis partie, et je n'y suis plus jamais retournée. Ce jour-là et le jour des élections de Miss, ce sont les plus beaux jours de ma vie».

Même si la plaie reste ouverte, cette partie de sa vie l'a aidée à devenir plus forte et plus confiante. «Si je suis épanouie, heureuse, et si j’ai réussi à tourner la page du harcèlement scolaire au lycée, c’est grâce aux Miss, ça m’a vraiment sauvée. (...) Quand on se fait insulter et marcher dessus pendant deux ans, quand on a l’impression de n’être rien, et qu’on devient Miss, on se sent soudain importante aux yeux de la société, ça fait prendre confiance en soi. Pour moi, dès ma première élection, j’avais tout gagné». Vaimalama Chaves, élue Miss France 2019, s'était également confié sur le harcèlement scolaire qu'elle avait subi au collège.

