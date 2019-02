Les motards s'étaient battus pour leur territoire

Les quatre suspects - un manutentionnaire, un tatoueur, un gérant de société et un ouvrier métallurgiste - ont été mis en examen mardi et mercredi pour «vol avec violence en réunion et détention d'armes». «Ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes et interdiction de détenir et porter une arme», a indiqué à l'AFP, François Pérain, procureur à Nancy. Trois d'entre eux étaient connus de la justice pour des faits de violence.

Ils avaient été interpellés avec six autres hommes lundi par les brigades de recherche et d'intervention de Metz et Strasbourg, ainsi que les antennes du Raid de Nancy et Strasbourg, dans le Bas-Rhin, en Moselle, dans la Meuse et en Haute-Marne. Dans ce dernier département, le responsable du club Bomber-Raiders, affilié aux Bandidos, «s'est muni d'un pistolet 357 Magnum et a fait feu à plusieurs reprises sur la colonne du Raid» venue l'interpeller à son domicile, à Saint-Dizier, a expliqué le service régional de police judiciaire (SRPJ) de Nancy. Les policiers ont riposté et l'ont blessé à l'épaule.

«Le vol suprême, voler un blouson»

Écroué pour «tentative d'homicide», selon la police, il sera entendu ultérieurement dans l'affaire de violences. Cinq individus ont été relâchés à l'issue de leur garde à vue. L'enquête avait débuté après «une rixe entre deux bandes de motards rivales» lors d'un salon de la moto en Meurthe-et-Moselle en mars 2018, a relaté le SRPJ. Quatre membres du club No Surrender, situé à Metz, avaient été agressés par «une quinzaine de motards affiliés aux Bandidos, un gang de motards basé à Strasbourg», a décrit la police.

Lors de l'affrontement, les blousons des Messins avaient été volés. «C'est un crime de lèse-majesté pour eux, le vol suprême. Voler un blouson, c'est voler les couleurs du gang», a précisé le SRPJ. Des armes de poing, des munitions et des stupéfiants ont été découverts lors des perquisitions aux domiciles des suspects, âgés de 25 à 54 ans. «On est sur une guerre de territoire, c'est une criminalité particulière», a-t-on ajouté. Selon le SRPJ, «il existe une vraie culture des gangs de motards dans le Grand Est entretenant des liens avec la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne».

(L'essentiel/afp)