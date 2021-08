Un temple protestant incendié en Moselle

«Un incendie s'est déclaré en début de soirée dans une salle de réunion au sous-sol, il a été circonscrit et il n'y a pas eu de blessé», a indiqué une source proche de l'enquête, ajoutant que «il semblerait que ce soit volontaire». Une quinzaine de pompiers ont été mobilisés pour éteindre l'incendie et une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie.

«Je condamne fermement les dégradations et l'incendie volontaire de l'église protestante de Behren-lès-Forbach. Tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs de cet acte insupportable. Soutien aux protestants de France», a réagi sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Soutien aux protestants de France. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 27, 2021

«On n'a pas de dégât dans la salle de prière, juste dans une salle paroissiale», a indiqué à l'AFP Heinrich Hoffmann, le pasteur de Forbach et Behren-lès-Forbach.

Aucun culte ne s'était tenu dans ce temple construit dans les années 1960 depuis plusieurs mois en raison de l'épidémie de Covid-19, les cultes se tenant dans un temple plus vaste à Forbach. La salle incendiée est «une salle paroissiale avec une cuisine pour organiser des fêtes», a précisé le pasteur, selon lequel «c'est du vandalisme» sans motif religieux.

(L'essentiel/AFP)