«En deux minutes, ma BMW est partie en fumée»

Les faits remontent au mardi 7 août 2018 sur l'autoroute A3 juste avant le poste frontière de Zoufftgen entre la France et le Luxembourg. Sur le coup de 20h30, un véhicule noir de marque BMW de type Série 4 immatriculé au Grand-Duché s'est embrasé «en raison d'un problème technique», selon la police. Les photos publiées dans la foulée par le Centre d'incendie et de secours de Dudelange sur Facebook sont quant à elle extrêmement spectaculaires. La personne qui se trouvait à l'intérieur du véhicule a eu beaucoup de chance.

«Je ne souffre d'aucune blessure physique, mais je suis encore sous le choc psychologiquement», a précisé le conducteur domicilié à Cessange et qui nous a contactés ce vendredi matin. «Depuis mardi, cet accident hante toutes mes nuits et je dors très très mal. Je suis anéanti. J'ai vraiment l'impression d'avoir eu beaucoup de chance d'être encore en vie. Je revois sans cesse les flammes... Que se serait-il passé si j'avais eu, ma grand-mère à côté de moi ou encore des enfants à l'arrière du véhicule?».

«La chaleur me prend au visage»

Comme nous l'a confié celui qui se trouvait au volant de la BMW Série 4, mardi soir, tout s'est déroulé en très peu de temps. «Je ne comprends pas encore ce qui m'est arrivé», avoue-t-il. «Je venais de ralentir quand d'un coup, ma voiture n'a plus répondu. J'ai alors décidé de me placer sur la bande d'arrêt d'urgence C'est alors que d'autres automobilistes m'ont fait des appels de phares et que j'ai aperçu une fumée grise à l'arrière et noire à l'avant. Un nuage noir est ensuite apparu à l'intérieur via le système de climatisation et j'ai décidé de sortir du véhicule avant d'y revenir pour récupérer les papiers. Deux minutes plus tard, tout partait en fumée... Je sens encore la chaleur me prendre au visage».

Trois jours après ce terrible accident, ce jeune cadre dynamique d'une trentaine d'années se pose encore de nombreuses questions. «Mon véhicule a été révisé après 90 000 km, il y a encore deux semaines, et tout était en ordre», précise-t-il. «Nous sommes les premiers propriétaires et mon épouse et moi n'avons jamais fait de folie avec cette voiture que nous avons choisie pour son côté "sécure", il y a trois ans. Beaucoup de personnes ont ce véhicule au Luxembourg et j'aimerais savoir ce qu'il s'est passé pour éviter que cela se reproduise. J'aimerais aussi remercier celles et ceux qui m'ont rapidement porté secours le long de la route».

(fl/L'essentiel)