Un détenu «simule des douleurs» et s'évade

Un détenu, qui venait d'être incarcéré à la prison de Bar-le-Duc (Meuse), s'est évadé mardi, lors d'une extraction médicale, après avoir «probablement simulé» des douleurs «au genou et au coude». Ce détenu, dont l'âge n'a pas été précisé, était «incarcéré depuis lundi» et avait été extrait en début d'après-midi de sa cellule pour faire une radio à l'hôpital de Bar-le-Duc, a indiqué la direction de l'administration pénitentiaire (DAP).

«Il se plaignait de blessures au genou et au coude et avait une ordonnance» pour passer cette radio. «Après la consultation, il s'est levé de son fauteuil roulant sur le parking et est parti en courant», selon la DAP. L'homme, qui a suffisamment bien «simulé» les douleurs pour que les soignants de l'hôpital lui délivrent l'ordonnance, s'est évadé en franchissant notamment une «grille de 2 mètres de haut», a précisé Jean-Claude Roussy, secrétaire général adjoint du syndicat Ufap-Unsa Grand Est.

Il n'était «pas entravé», simplement «menotté» et les deux ou trois agents qui l'accompagnaient n'étaient «pas armés» car il s'agissait d'une extraction sanitaire, a ajouté M. Roussy, qui n'a pas pu indiquer pour quels motifs l'homme avait été incarcéré. Le parquet de Bar-le-Duc n'était pas joignable dans l'immédiat.

(L'essentiel/afp)