Un nouveau radar a été incendié sur l'autoroute A1

Un ou des inconnus ont mis le feu, ce lundi matin, à un nouveau radar sur l'autoroute A1, au niveau du triangle du Vulkaneifel, en Rhénanie-Palatinat (Allemagne). L'appareil, qui était en phase de test, a été gravement endommagé par l'incendie, indique la police de Trèves.

Le radar ressemble à une petite cabine téléphonique: il est réglé à un certain endroit et peut y rester un certain temps (semi-stationnaire). En outre, deux remorques de caméras de surveillance de la vitesse sont utilisées dans la zone de police de Trèves. Elles avaient aussi été été incendiées à plusieurs reprises, dans le passé.

(L'essentiel/dpa)