Ivre, il se cache dans un arbre après son accident

Un conducteur ivre s'est enfui à pied après avoir percuté un véhicule garé, dimanche soir, à Trèves. Un accident sans doute provoqué par la vitesse en plus de l'alcool et même de consommation de stupéfiants, et dont l'issue est plutôt étonnante. Des voisins, qui ont entendu l'impact, ont ensuite vu le chauffeur s'enfuir vers la rivière toute proche.

Et c'est dans un arbre, suspendu à des branches au-dessus de l'eau, que les policiers ont retrouvé l'homme un peu plus tard. Ivre donc, il n'était pas non plus en possession d'un permis de conduire valable. Personne n'a été blessé dans l'accident mais les dégâts matériels sont estimés à 12 500 euros.

(L'essentiel/dpa)