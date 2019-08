L'A30 coupée sur 12 km pendant trois semaines

Trois semaines compliquées s'annoncent pour les automobilistes qui empruntent l'A30. L'autoroute sera en effet coupée sur 12 km à partir de lundi, pour une durée de trois semaines de Hayange à Nilvange, rapporte le Républicain lorrain. La Dir-Est va en effet mener d'importants travaux de rénovation, notamment sous le tunnel du Bois-de-Chênes, à hauteur de Hayange.

Les travaux visent en effet à moderniser le tunnel, inauguré en 1990 et qui n'avait jamais fermé aussi longtemps depuis son ouverture. Des refuges seront créés pour les automobilistes en difficulté et des bornes de secours seront installées. Des panneaux lumineux aux deux extrémités du tunnel doivent aussi être installées, tandis que des fissures seront colmatées à l'intérieur de l'édifice, où la chaussées sera aussi refaite à neuf. Plus largement, des réparations de glissières et de la chaussées seront effectués sur 12 km. Le chantier est en préparation depuis novembre dernier et, même avec trois semaines de fermeture, le planning sera serré pour un agenda aussi chargé.

Même si le trafic est au plus bas sur l'A30 au mois d'août, des difficultés sont à attendre pour les automobilistes. Des déviations par la vallée de la Fensch leur seront indiquées pour leur permettre de retrouver leur chemin. Les camions, eux, devront faire le tour par l'A31.

(L'essentiel)