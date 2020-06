Un détenu arrêté au lendemain de son évasion

Le détenu de 29 ans incarcéré à la prison de Bar-le-Duc, qui avait profité mardi d'une extraction médicale pour s'échapper, a finalement été interpellé mercredi en fin de matinée, a-t-on appris de sources policières. L'homme a été arrêté vers 11h. Selon le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) de la Meuse, William Lliso, l'homme a été interpellé «en douceur» alors qu'il se trouvait sur un pont enjambant le canal de la Marne au Rhin.

Selon la source policière, il a alors une nouvelle fois tenté de prendre la fuite à pied, avant d'être arrêté. Il a été placé en garde à vue puis conduit devant une juge d'instruction à Nancy. Il sera ensuite décidé s'il est reconduit en prison à Bar-le-Duc ou dans un établissement pénitentiaire de la région. Il avait été aperçu mercredi vers 6h50 à l'hôpital de Bar-le-Duc, d'où il s'était évadé mardi après-midi après des examens, a expliqué le DDSP. Une source policière avait dans un premier temps avancé que le fugitif avait passé la nuit dans un quartier HLM de la préfecture meusienne, mais «on suppose qu'il a dormi à l'hôpital, dans les sous-sols ou les caves» de l'établissement, a estimé M. Lliso.

Il faisait partie du groupe de cinq personnes qui avait attaqué jeudi dernier un dépôt de tabac près de Nancy, selon la source policière. Tous interpellés, les cinq suspects sont incarcérés dans différentes prisons de la région, selon L'Est Républicain. Un important dispositif mêlant police et gendarmerie, dont une équipe cynophile et un hélicoptère, avait été déployé pour retrouver le fugitif, qui pouvait «être considéré comme dangereux», avait indiqué mardi le procureur de la République de Bar-le-Duc, Olivier Glady.

(L'essentiel/afp)