Un broyeur à métaux polluant à Aubange?

Si vous habitez à proximité du Pôle européen de développement (PED), au beau milieu des trois frontières (luxembourgeoise, française et belge), c'est sûr et certain, vous avez déjà entendu parler du centre de recyclage Ecore Belgium S.A, une entreprise aubangeoise spécialisée dans le broyage de métaux, située à 1 km de Mont-Saint-Martin en France et à 2 km de Rodange au Grand-Duché.

Lors de cette dernière semaine du mois d'avril 2021, la presse belge dans son ensemble (presse écrite régionale, télévision, radio) s'est particulièrement intéressée aux broyeurs à métaux industriels, en ce compris Ecore, localisé dans l'extrême sud de la province belge de Luxembourg. Selon la RTBF, ces structures trient, séparent et broient en fins morceaux des déchets tels que des équipements électriques et électroniques, des voitures hors d’usage, des métaux ferreux et non ferreux. Ce qui ne serait pas sans conséquence au niveau de la pollution de l'air.

Un énorme incendie en 2015

Et le quotidien Le Soir d'ajouter: «Les analyses réalisées par la Région wallonne mettent en évidence des dépassements dans les rejets par Ecore de PCB, des substances hautement toxiques, classées par l’Organisation mondiale de la santé comme étant des perturbateurs endocriniens et qu’elle considère comme très vraisemblablement cancérogènes». Une décision du jeune bourgmestre d'Aubange, François Kinard, est attendue dans les prochains jours et elle pourrait conduire à la mise sous scellés d'Ecore.

En avril 2015, il y a un peu plus de six ans déjà, un spectaculaire incendie s'était déclaré sur le site d'Ecore sur le zoning industriel d'Aubange. Selon les informations de L'essentiel, la police belge avait alors obligé tous les travailleurs de la zone à rester confinés au sein de leurs entreprises, fenêtres et ventilations coupées pour éviter toutes formes d'intoxication. Selon Meteolux, des fumées potentiellement toxiques s'étaient alors dirigées en direction de la France et du Luxembourg.

(fl/L'essentiel)