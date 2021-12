Accusé après la mort de Mava, l'ex-​​petit ami répond

Nouveau rebond dans l'affaire Mava Chou, la youtubeuse vosgienne suivie par plus de 151 000 personnes et retrouvée morte mercredi en fin de journée. Son ex-compagnon Adrien, père de ses quatre enfants, s'est exprimé pour dénoncer le harcèlement et les menaces dont il est victime.

«Oui je suis peiné et touché [...] J'ai fait tout mon possible pour éviter aux enfants de vivre cette situation [...] Encore récemment je lui ai dit que c'était la pire chose qui pouvait arriver. Vous jugez, vous accusez, et bien pire encore sous couvert d'anonymat et de sacro-sainte liberté d'expression», explique-t-il dans une vidéo publiée sur son compte Adrien VLOG & Blabla.

«Tu as participé à un meurtre»

Et le youtubeur suivi par près de 39 000 personnes de citer les messages de haine qu'il reçoit: «"Tu peux mourir toi et ta compagne Laura", "s'il te plait suicide-toi", "on te retrouvera", "tu as participé à un meurtre", nous recevons ce type de messages par milliers [...] Je ne laisserai pas les justiciers des réseaux sociaux, pour la plupart d'illustres inconnus, ne connaissant rien de la situation, m'accuser moi et Laura (NDLR sa compagne) de meurtriers».

Connue sous le pseudo «Mava Chou», cible de violentes critiques sur internet, Maëva Frossard avait déposé plainte juste avant son décès contre son ex-mari et contre X pour harcèlement moral, a-t-on appris dimanche auprès de son avocat.

La mort de la femme de 32 ans, mère de quatre enfants et connue pour relater depuis des années sa vie en vidéo, a été annoncée jeudi sur son compte Facebook dans un «post validé par sa famille» qui ne précisait pas les causes de sa mort et demandait de «ne pas chercher à en savoir plus».

Adrien et Mava ont tenu une chaîne YouTube commune pendant plusieurs années jusqu'à leur séparation en 2020. La suite a été compliquée avec des règlements de compte par vidéos interposées et des accusations de violences et d'infidélité.

