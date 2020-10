À Longwy, un couvre-​​feu qui passe plutôt mal

Le couperet est tombé jeudi après-midi. La Meurthe-et-Moselle, frontalière du Luxembourg, fait partie des 38 nouveaux départements français qui devront appliquer un couvre-feu nocturne, de 21h à 6h, à partir de samedi, pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Sur tout son territoire.

Dans la zone commerciale de Mont-Saint-Martin, près de Longwy et à quelques pas de Rodange, les avis étaient très partagés, vendredi, à la mi-journée. Et la pluie n’arrangeait rien à la morosité ambiante. «Je conçois qu’il faut prendre des mesures, mais pourquoi la Meurthe-et-Moselle et non la Moselle? Regardez la configuration de nos départements!», s’interroge Justine, 26 ans, qui travaille au Luxembourg mais vit de ce côté de la frontière. Elle, comme tous les habitants, devront être à la maison à 21h. «Je quitte mon travail au Luxembourg à 22h, ça va donc être le retour des attestations et des contrôles», s’agace Luc, 52 ans.

«Où sont les discussions entre le Grand Est, le Luxembourg et la Belgique?»

Non loin des grandes enseignes de Mont-Saint-Martin, les stations-services de Rodange risquent aussi d’être privées d’une partie de leur clientèle habituelle à l’approche de 21h, pour plusieurs semaines. La décision du couvre-feu en Meurthe-et-Moselle aura donc une conséquence, même limitée, sur l’économie luxembourgeoise. Et que dire des casinos installés eux aussi à proximité, sur le territoire belge.

«Cette situation frontalière est toujours un paradoxe tant qu’il n’y aura pas d’uniformité européenne», estime Jorge, 41 ans. «C’était une grosse erreur de laisser partir les gens en vacances cet été, on le savait, on le disait que l’automne serait tendu», répond pour sa part Anne, 62 ans. Cette dernière jouera le jeu mais regrette aussi un «manque de cohérence» entre territoires. Selon elle, le Luxembourg est dans la même stratégie que la France sans pour autant l’imposer à sa population. «Appeler à la responsabilité ne suffit pas, où sont les discussions entre les autorités dans le Grand Est, le Luxembourg et la Belgique?».

Pour rappel, seuls certains motifs (rentrer du travail, arriver d'un long voyage, sortir son chien), permettent de déroger au couvre-feu, à condition de disposer d’une attestation correctement remplie.

(nc/L'essentiel)