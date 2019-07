Un homme meurt brûlé dans son appartement

Un homme est mort brûlé dans l'incendie de son appartement à Neunkirchen. Tard mercredi soir, les pompiers sont intervenus pour maîtriser les flammes en train de ravager un immeuble d'habitation. L'homme, dont la chambre a été incendiée, a été retrouvé sans vie. Les autres occupants de l'immeuble et ceux d'une propriété voisine ont pu être évacués et sont sains et saufs.

Trois policiers qui ont pénétré dans l'appartement dans le cadre de l'enquête ont dû être transportés à l'hôpital après avoir inhalé de la fumée. Les circonstances exactes du drame restent pour l'instant indéterminées.

(L'essentiel)