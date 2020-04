240 Moldaves coincés sur une aire d'autoroute

Deux cent quarante-trois Moldaves qui revenaient de Paris en autocar sont bloqués depuis dimanche matin sur une aire d'autoroute en Alsace, après que l'Allemagne et la République tchèque leur ont refusé le passage en raison de l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris auprès de la préfecture. Des «contacts diplomatiques» sont actuellement en cours entre la France, l'Allemagne, la République tchèque et la Moldavie, a précisé la préfecture du Bas-Rhin.

Répartis dans trois bus affrétés par un voyagiste moldave, ils sont bloqués depuis tôt dimanche matin sur une aire d'autoroute de l'A4, au niveau de Brumath (Bas-Rhin), à quelques kilomètres au nord de Strasbourg. Ces 243 personnes, hommes, femmes et une dizaine d'enfants, souhaitaient rentrer chez elles en Moldavie et avaient quitté Paris samedi matin, selon la préfecture. Selon le quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA), il s'agit de touristes et de travailleurs. Ils ont passé de dimanche à lundi une nuit pénible dans les cars, note notre confère ce lundi. La solidarité de la communauté moldave et roumaine a permis aux naufragés de la route d'avoir de quoi manger. Des Roumains installés en France ont également apporté des couches pour les enfants.

Arrivés à la frontière avec l'Allemagne, au niveau de Roppenheim (Bas-Rhin), ils ont toutefois été refoulés par les autorités allemandes après que la République tchèque a refusé de les laisser pénétrer dans le pays après leur passage en territoire allemand, selon la préfecture. Interrogé par les DNA, le consul de la République de Moldavie en France, Eugen Vizir, a expliqué que «la compagnie (de bus), qui n'avait pas reçu l'autorisation d'effectuer ce voyage en raison de la situation sanitaire actuelle, a pris un risque».

Les trois cars ont ensuite rebroussé chemin pour s'arrêter sur l'aire d'autoroute qui dispose d'une station-service. «Les sanitaires et les douches restent ouverts gratuitement 24 heures sur 24», a indiqué un employé de la station aux DNA. Selon Eugen Vizir, l'ambassade de Moldavie en France n'a pas prévu d'organiser leur rapatriement et s'en remet au transporteur, qui pourrait alors choisir de les ramener à Paris. «Mardi prochain, la Moldavie organise un vol charter depuis Paris pour rapatrier ses ressortissants coincés en France. L'avion dispose de 180 places dont 130 environ sont encore disponibles», a précisé M. Vizir aux DNA.

(L'essentiel/afp)