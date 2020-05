Des criminels utilisaient un ex-​​bunker de l'OTAN

Délits de drogue, commerce de fausse monnaie et de données volées, ordres de meurtre, trafic d'armes et diffusion de pornographie enfantine: dans un ancien bunker de l'OTAN situé dans le village idyllique de Traben-Trarbach dans le land de Rhénanie-Palatinat (Allemagne), un Néerlandais exploitait une installation souterraine comportant environ 2 000 serveurs, grâce à laquelle des criminels du monde entier menaient des affaires illégales valant des millions. En plus des différents marchés de dark web, le centre de données a également hébergé des contenus de l'extrême droite «Identity Movement», comme l'a rapporté vendredi la chaîne de télévision allemande ARD.

L'affaire a été rendue publique pour la première fois par l'Office fédéral allemand de police criminelle BKA à l'automne dernier. En septembre 2019, les autorités ont effectué une descente au cours de laquelle 650 policiers ont pris d'assaut le cyberbunker. Au total, huit suspects ont été arrêtés, dont le propriétaire du centre informatique exploité de manière criminelle, Herman Johan X.

Pas de drogues, juste des ordinateurs

Le Néerlandais de 60 ans avait acheté le bunker de 12 500 mètres carrés aux forces armées allemandes en 2013. Pour 450 000 euros. Pendant des années, des rumeurs ont circulé dans le village selon lesquelles il cultivait de la drogue ou même stockait des déchets radioactifs dans le bunker. Le maire du village de la Moselle, Patrice Langer, avait demandé une visite. À sa grande surprise, le propriétaire lui avait permis de le faire. «Nous pouvions regarder derrière chaque porte et rien n'était suspect», a ensuite expliqué Patrice Langer. Pas de drogues, juste des ordinateurs.

Sur son site web, Herman Johan X a décrit son installation comme un «hébergeur à l'épreuve des balles» qui garantit l'anonymat à ses clients. «Pare-balles» signifie que le contenu du client est protégé des attaques extérieures, y compris des poursuites pénales. L'un des sites les plus célèbres hébergés était «Wall Street Market», le deuxième plus grand marché de la drogue en ligne au monde. Le site a fonctionné comme une sorte d'Amazon: entre autres choses, la méthamphétamine, la cocaïne, l'héroïne et la MDMA étaient achetées auprès de différents fournisseurs, payés exclusivement avec de l'argent virtuel comme les Bitcoins. Les drogues étaient ensuite envoyées aux clients par courrier.

