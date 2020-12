Un lynx «wallon» se rapproche du Luxembourg

Le Dr. Laurent Schley, directeur adjoint à l'Administration de la nature et des forêts, nous l'avait indiqué en mai 2020: «Le lynx n'est pas encore de retour au Luxembourg». Nous lui avions alors posé la question lorsque une lectrice de L'essentiel nous avait contacté via notre onglet Mobile Reporter, après avoir photographié un énorme chat dans un champ de Linger, dans la commune de Bascharage.

Sept mois plus tard, sa précision, «n'est pas encore», prend probablement tout son sens, car il se confirme, selon la presse belge, qu'un lynx s'est établi durablement à une centaine de km de la frontière avec le Luxembourg. La Meuse confirme en effet, ce lundi, qu'au mois d'août et au mois d'octobre 2020, un lynx, qualifié de «wallon» a été photographié dans la vallée de la Semois, du nom de cette rivière qui prend sa source à Arlon avant de prendre la direction de Bouillon.

«Au Luxembourg, il y a 150 ans, au moins...»

Photographié exceptionnellement en pleine journée par un employé de Département nature et forêt (DNF) qui accompagnait une battue lors d'une chasse, ce lynx était «plus grand qu'un gros chien et plus petit qu'un chevreuil», indique La Meuse dans ses pages. Et les experts interrogés de préciser que le territoire d'un lynx peut s'étendre sur des centaines d'hectares.

Et le Dr. Laurent Schley de nous confirmer au printemps dernier: «Il y a certainement eu des lynx au Luxembourg, il y a au moins 150 ans, mais on ne sait pas exactement quand ils ont disparu et ils ne sont pas encore revenus. C'est une espère indigène qui pourrait revenir un jour, de la même manière que le loup».

Voici le lynx wallon: il a été photographié en plein jour dans la vallée de la Semois https://t.co/xpdwkGtp1V — LaMeuse.be (@LaMeuse_be) December 14, 2020

(fl/L'essentiel)