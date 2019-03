Le bouilleur de cru amène de la vie au village

À l'aube, Jean-Christophe Lachaise charge de bois le foyer de son alambic en cuivre, installé pour quelques semaines à Ecouviez (Meuse): il est l'un des derniers bouilleurs de cru ambulants du département français, où perdure la tradition de l'eau-de-vie. Depuis presque trois décennies, le distillateur, âgé de 57 ans transforme mirabelles, poires, raisins, prunes, coings, cerises... en eau-de-vie: «Je me promène de village en village avec mon alambic ambulant» tout l'hiver dans la Meuse, puis dans les Ardennes le reste de l'année, avec des incursions en Belgique grâce à des dérogations.

Ce jour-là, Sébastien Bradfer, un cariste de 44 ans, a apporté quatre tonneaux de mirabelles, soit 200 kilos, et un de poires. Les fruits ont fermenté dans un fût, couvercle ouvert pendant quarante jours après la cueillette l'été dernier, puis macéré plusieurs mois. «On a toujours été habitué à ramener nos fruits pour l'eau-de-vie. Mon père et avant lui mon grand-père le faisaient», explique le quadragénaire.

De père en fils

«Mon travail est de séparer par échauffement l'alcool du moût. J'envoie de la vapeur tout doucement pour libérer l'alcool et, après condensation, pour récupérer l'alcool pur», raconte M. Lachaise. Avant de verser le contenu des bidons dans deux cuves en cuivre, le bouilleur de cru plonge un doigt ganté dans la macération pour goûter. Pendant plus d'une heure, l'artisan écoute les sifflements de la machine, tâte les deux cuves, vérifie la pression et garde un œil sur l'alcoomètre.

Dans sa caravane, installée juste à côté de son atelier ambulant, sont accrochées des photos de son père et de son grand-père, distillateurs ambulants eux aussi. «Dans la Meuse, je dois être un des derniers. Dans les Ardennes, nous sommes quatre ou cinq, et plus beaucoup en France», souligne l'artisan. Son alambic, il l'a récupéré auprès de son père, qui en avait hérité du grand-père. «C'est un châssis américain que j'ai gardé, mais les cuves ont été refaites à neuf et il y du bidouillage maison» pour faciliter la manipulation.

La fête au village

Ce matin-là, les pelouses du village de presque 500 habitants, situé à la frontière belge, sont blanchies par le givre. À quelques mètres de la place occupée par le distillateur pour cinq semaines, l'épicerie est fermée depuis longtemps. Un barbecue est installé pour un déjeuner réunissant des habitants. La présence de l'alambic, «c'est un peu comme une fête au village, c'est très convivial», décrit le quadragénaire.

«C'est folklorique! Il n'y a plus d'épicerie, plus de café, plus rien. Il ne reste plus que la boulangerie», donc l'atelier du distillateur «apporte du mouvement», se réjouit Henri Raguet-Bradfer, 79 ans. Peu avant 10h, les premières gouttes d'eau-de-vie s'écoulent de l'alambic. «Elle est bonne!», annonce M. Bradfer, dans un large sourire, après avoir goûté le liquide qui affiche 49°.

(L'essentiel/afp)