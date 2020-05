Fin des contrôles entre Allemagne et Belgique?

Dans la partie germanophone de la Belgique, située au nord du Grand-Duché et reprenant neuf communes frontalières de l'Allemagne, plus de 7 000 personnes ont signé une pétition réclamant la fin des contrôles aux frontières. Selon la RTBF, parmi les 77 845 habitants de cette communauté située à l'est de la Belgique (Ostbelgien), de nombreuses personnes travaillent en Allemagne et en cette période de déconfinement progressif, elles aimeraient avoir l'opportunité de traverser la frontière plus facilement.

Pour le moment, ce jeudi 7 mai 2020, des contrôles fréquents de la police belge ont toujours lieu à proximité des anciens postes frontières et il est toujours indispensable de prouver la nécessité de se rendre en Allemagne pour deux choses: travailler et se rendre chez un médecin.

Et entre le Luxembourg et l'Allemagne?

«Que va-t-il donc se passer pour celles et ceux qui aimeraient revoir leurs proches dès le dimanche 10 mai?», s'interroge encore la télévision publique belge francophone. Et la RTBF d'indiquer que l'Allemagne envisageait «d'ouvrir le plus tôt possible ses frontières».

Entre la Belgique et l'Allemagne, une ouverture est donc attendue, mais pas encore confirmée, pour ce dimanche 10 juin, jour de fête des Mères, côté belge. Rien ne filtre actuellement du côté luxembourgeois qui compte tout de même 138 km avec son voisin allemand et où une certaine tension est apparue ces derniers temps avec les länder frontaliers de Rhénanie-Palatinat et de Sarre.

(fl/L'essentiel )