Un centre de robots de chirurgie va ouvrir

L’Institut de recherche contre les cancers de l’appareil digestif (Ircad) de Strasbourg a lancé mardi la construction d’un centre de recherche et de formation pour l’usage de la robotique en chirurgie, qui sera l’un des plus performants au monde dans cette discipline. La création du centre représente un investissement de 50 millions d’euros, partagés entre des fonds privés, l’Union européenne et les collectivités locales, a précisé l’Ircad. Le bâtiment sera installé sur le site de l’hôpital civil de Strasbourg, où l’Ircad est implanté depuis sa fondation en 1994.

À son ouverture, prévue en mars 2020, le bâtiment formera des spécialistes du monde entier à l’assistance par des robots de plus en plus sophistiqués aux interventions en chirurgie viscérale (estomac, intestin, foie, etc.) ont expliqué les responsables de l’Ircad, à l’occasion d’une cérémonie de pose de la première pierre. Le projet vise à «positionner l’Ircad comme le centre de référence au niveau mondial dans la recherche et la formation en robotique chirurgicale», a indiqué l’institut dans un communiqué.

Vers une fin du métier de chirurgien?

«Dans vingt ans, la quasi-totalité de la chirurgie mini-invasive viscérale se fera par la robotique», a affirmé le professeur Jacques Marescaux, président de l’Ircad auprès de l'AFP. Mais le chirurgien ne disparaîtra pas pour autant, selon M. Marescaux «On n’arrivera jamais au tout automatique», mais le robot «sera là pour intégrer de multiples données et introduire la réalité augmentée qui aidera le chirurgien pendant ces opérations».

L’Ircad se situe dans le peloton de tête mondial des instituts de recherche en chirurgie mini-invasive. L’institut a notamment réalisé en 2001 la première opération chirurgicale à distance au monde, entre New York et Strasbourg, qu’il baptisa "opération Lindbergh". Il est également implanté à Taïwan, au Brésil, et le sera au Liban à l'automne. Il prévoit de s’installer en 2020 en Chine et au Rwanda.

(L'essentiel/afp)