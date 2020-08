Une mère et ses enfants partis vers l'Afghanistan?

Une mère de famille de 33 ans et ses deux enfants de 10 et 6 ans, qui vivent dans un appartement à Remilly, au sud de Metz, en Moselle, n'ont plus donné de nouvelles à leurs proches depuis le 4 août. Le parquet de Metz a indiqué, ces dernières heures, avoir ouvert une enquête pour «disparition inquiétante». Selon Le Républicain Lorrain, les petits, la maman et le nouveau compagnon de celle-ci ont pris un taxi pour se rendre à l'aéroport de Francfort, en Allemagne.

Selon le chauffeur du taxi, qui témoigne pour le média régional français, le couple aurait confié durant le trajet qu'il se rendait en Turquie. Tout porte à croire que la famille se rendra ensuite en Afghanistan d'où est originaire le nouveau compagnon. C'est d'ailleurs le papa des enfants, séparé de la maman depuis 2016 et avec laquelle il est en conflit, qui a donné l'alerte.

Envie d'une «autre vie»

Le Républicain Lorrain indique que la jeune femme, convertie à l'islam, a laissé une lettre dans son appartement pour évoquer «une autre vie» et que de nombreux éléments, notamment la résiliation de l'abonnement à l'électricité ou le renouvellement des passeports des deux enfants fin 2019, laisse imaginer une fuite orchestrée depuis de longs mois.

L'enquête a déjà permis d'alerter les autorités françaises présentes en Afghanistan pour signaler tout élément qui confirmerait la présence de la famille sur place.

