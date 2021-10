L'improbable «Maison de Hary Cot» va être vendue

Nous sommes à une petite soixantaine de km du nord du Grand-Duché et ce bien qualifié «d'original», de «rare» et «hors d'un style bien particulier» est en vente pour la somme de 1,5 million d'euros. Selon l'agence immobilière chargée de mettre en vente ce bien qui ne ressemble vraiment à rien d'ordinaire, «les caractéristiques architecturales sont exceptionnelles». Et ce ne sont certainement pas les habitants de Weris, petite localité de Durbuy, qui nous diront le contraire.

Les journaux du Groupe Sud Presse ont retrouvé l'architecte de ce projet qui explique pourquoi il met en vente cette demeure qu'il a lui-même baptisée «La Maison de Hary Cot». «Cette maison est devenue beaucoup trop grande pour moi tout seul», précise Dominique Noël, ce mercredi 27 octobre dans La Meuse Luxembourg. «J'aimerais la vendre pour, (tenez-vous bien), construire ma propre automobile électrique et pour une invention qui va améliorer le port de la culotte féminine».

Et le quotidien régional de la province de Luxembourg d'ajouter que «La Maison de Hary Cot» a été construite, au terme d'un projet mené durant sept années, et autour d'un arbre à partir de matériaux de récupération. Si vous êtes fans du «Seigneur des Anneaux», par exemple, et de l'œuvre de J.R.R. Tolkien, l'ambiance de ce bien d'exception risque assurément de vous couper le souffle.

(fl/L'essentiel )