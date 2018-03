Un homme en garde à vue après une mort par balles

Une personne est en garde à vue après la découverte d'un jeune homme tué par balle à son domicile à Sarralbe (Moselle) dimanche soir, a-t-on appris lundi auprès du parquet qui a ouvert une enquête pour homicide volontaire. «Les auditions de cette personne et de l'entourage de la victime sont en cours pour comprendre ce qu'il s'est passé», a indiqué une substitut du procureur à Sarreguemines, sans donner de détails sur la personne mise en cause placée en garde à vue dimanche soir.

«Un jeune homme âgé de 22-23 ans a été retrouvé dimanche soir à son domicile, a priori ce serait un décès à la suite d'un coup de feu», a ajouté la magistrate, confirmant une information du quotidien le Républicain lorrain. Une autopsie est prévue dans les prochains jours pour confirmer la thèse de la mort par un tir d'arme à feu avancée par le médecin légiste qui a procédé à la levée du corps, a ajouté le parquet.

Des constatations ont été effectuées dimanche et lundi dans le pavillon où vivait le jeune homme. «La cellule d'identification criminelle de la gendarmerie a réalisé des photos, des mesures et des relevés», a précisé la substitut. L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de Sarreguemines et à la brigade territoriale de Sarralbe.

(L'essentiel/AFP)