Tuée par un TGV en gare de Nancy

Une femme est morte ce samedi matin, percutée à 8h06 par le TGV Nancy-Paris, en gare de Nancy, indique Le Républicain lorrain. Les circonstances du drame ne sont pas clair et la police a ouvert une enquête pour en déterminer les causes. Les pistes de l'accident et du suicide sont étudiées.

Le train en question a dû rester arrêté à Champigneulles pendant plus d'une heure et demi, le temps pour les enquêteurs d'effectuer les constations d'usage. Le trafic TER a été lui aussi perturbé, mais est revenu à la normal une heure après l'incident.

(L'essentiel)