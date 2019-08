Une figure politique de la Moselle est décédée

L'ancien président du Conseil général de la Moselle de 1992 à 2011 Philippe Leroy est décédé lundi. Il était âgé de 79 ans. Fonctionnaire à l'administration des Eaux et Forêts, il est entré dans la vie publique en 1971 à la mairie de Vic-sur-Seille, où il a été élu conseiller municipal.

Maire de la commune par la suite, Philippe Leroy a également été sénateur de 2011 à 2017. Membre de l'UMP puis des Républicains il avait quitte la scène politique en 2017. Les élus de la région ont pour la plupart rendu hommage à cette figure du département sur les réseaux sociaux.

Philippe Leroy ancien Sénateur et Président du CD de la @MoselleCD57 et ancien VP de la Region #Lorraine nous a quitté. Européen convaincu, nous perdons un homme engagé au service de son territoire mosellan Mes amitiés à ses proches pic.twitter.com/gmZh6mp7UC

Je tiens à rendre hommage à Philippe Leroy ancien président du Conseil général de Moselle pour son action en faveur de notre département. J’ai eu l’occasion de travailler avec lui en tant que Président de l’université de Metz. Je pense à toutes celles et ceux qui l’aimaient.

"C'est avec émotion que j’apprends le décès de Philippe Leroy, Président du @MoselleCD57 de 1992 à 2011 et Sénateur (2001-2017).

Homme politique convaincu et engagé, ardent défenseur de la Moselle et de l'Europe, il n'a eu de cesse d’œuvrer en faveur de nos territoires. pic.twitter.com/VcoWMpmHzl