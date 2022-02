Le conjoint mis en examen pour «meurtre aggravé»

L'homme, né en 1963, a «reconnu les faits» lors de sa garde à vue, durant laquelle il avait aussi donné des indications sur la localisation du corps de sa compagne, a précisé le procureur de la République, Yves Badorc. Les faits se sont produits le 16 février au domicile du couple à Amnéville, où les enquêteurs avaient découvert des «traces de sang», a-t-il ajouté.

Selon Le Républicain Lorrain, des «restes humains étaient disséminés dans un fourré» au bord de la Moselle, à proximité de Bousse, une commune voisine. La disparition de cette femme, née en 1956, avait été signalée samedi par son fils, inquiet de ne pas avoir de ses nouvelles. Le conjoint de celle-ci avait été interpellé dimanche et placé en garde à vue.

Le couple, ensemble depuis sept à huit ans, n'était pas connu des services de police et aucune plainte n'avait été déposée, a également indiqué M. Badorc. D'après un bilan du ministère de l'Intérieur, 146 femmes ont été victimes de féminicides en 2019 et 102 en 2020. Au total, en France, plus de 200 000 femmes sont victimes de violences, chaque année, selon le ministère.

(L'essentiel/afp)