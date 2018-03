Les déchets en débat, Bure reste privilégié

Le gouvernement a annoncé mercredi un nouveau «débat national» sur la gestion des déchets nucléaires pour tenter d'apaiser la controverse sur l'enfouissement profond tout en confirmant la poursuite du projet contesté de Bure, en Lorraine. Ce «débat national» se tiendra entre septembre et décembre et inclura la question de l'enfouissement des déchets les plus radioactifs et à vie longue, tel que le prévoit le projet Cigeo engagé à Bure, a indiqué le secrétaire d'État français à la Transition écologique Sébastien Lecornu.

Ces discussions à grande échelle ne seront pas les premières, après notamment la tenue du débat public de 2013-2014 sur la création du site de Bure. Mais «les "très pour" comme les "très contre" s'accordent sur le manque de concertation sur le projet. Tous m'ont redemandé un débat. Et je me dis qu'il faut le refaire», a souligné M. Lecornu devant la presse. «À projet hors norme, il est normal que la concertation soit hors norme, a-t-il ajouté. Certes il y a des lois. Sauf qu'après, il y a de nouvelles générations, de nouveaux questionnements». Est aussi prévue «d'ici l'été» la mise en place d'un centre de ressources en ligne ouvert au public et d'une «instance de dialogue» d'experts.

Le gouvernement fait face à un flot de critiques des associations environnementales et anti-nucléaires depuis l'évacuation par 500 gendarmes, le 22 février à l'aube, du site de Cigeo, occupé depuis 2016 par une quinzaine de personnes. Le week-end dernier, des manifestations, interdites par la préfecture, ont été émaillées d'affrontements avec les forces de l'ordre.

(L'essentiel/AFP)