65 radars actifs dans tout le Luxembourg belge

Les jours se suivent et se ressemblent sur le front des routes belges. Après avoir indiqué la présence d'un méga radar, sur l'autoroute E411, entre Luxembourg et Bruxelles, à hauteur du Viaduc de Beez, les journaux du groupe Sud Presse remettent le couvert ce jeudi. Et la province belge de Luxembourg est loin d'être oubliée... Avec un objectif, selon les autorités: améliorer la sécurité routière.

Après de longs mois d'installation, non loin du Grand-Duché, on apprend ainsi que 28 nouveaux radars sont désormais en état de flasher dans toute la province de Luxembourg. Et ce chiffre devrait même monter à 40 au terme de cette année 2021, avec l'installation d'une douzaine d'autres appareils. En tenant compte des dispositifs déjà présents, la province belge voisine du Luxembourg comptera ainsi un total de 65 radars d'ici 2022. De quoi refroidir les amateurs de vitesses excessives sur des routes souvent rurales et piégeuses.

Plus rares, quatre nouveaux radars tronçons vont également faire leur apparition en province de Luxembourg. Deux dans le nord dans les communes de Hotton et de Rendeux, et deux dans le sud, non loin de la France et du Grand-Duché, dans la commune de Virton. Les emplacements de ces deux derniers radars tronçons ont été localisés à hauteur de la N879 entre Ruette et Grandcourt, et sur la N87 entre le Fond des Naux et Croix-Rouge. Si vous fréquentez la région de Bastogne, sachez aussi que le tout premier radar aux feux tricolores fera son apparition au carrefour de Savy.

Voici la liste de nouveaux radars belges proches du Grand-Duché et de la France

- Aubange: rue de l'Industrie à Halanzy (N88) - Meix-devant-Virton: rue de Gérouville (N88) - Musson: rue Jean Laurent (N88) - Saint-Léger: rue de Virton (N82)

(fl/L'essentiel )