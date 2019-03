Un maire mosellan a interdit les LBD ce samedi

«C'est un arrêté symbolique, légalement je n'ai pas d'autorité sur les gendarmes», a expliqué Dany Kocher, le maire sans étiquette de Phalsbourg (Moselle). «Mais en tant que citoyen et observateur, je trouve que les réactions du gouvernement sont disproportionnées face aux manifestants», a poursuivi l'édile de cette commune de 5 000 habitants. Dans l'arrêté municipal, signé vendredi, il est indiqué que «les lanceurs de balles de défense seront interdits sur le ban de Phalsbourg» samedi.

Une décision justifiée par «l'appel fin févier du Conseil de l'Europe à suspendre l'usage des LBD en France» et «la requête de l'Onu qui sollicite une enquête sur l'usage excessif de la force dans le maintien de l'ordre», détaille le document. Une manifestation de «gilets jaunes» était prévue samedi en début d'après-midi dans la commune mosellane.

L'arrêté a été adressé au commandant de la brigade de gendarmerie de Phalsbourg. Depuis le début du mouvement, plus de 13 000 tirs de LBD ont été enregistrés et 83 enquêtes concernant des tirs de cette arme controversée sont en cours, a déclaré jeudi le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nuñez. Au total, 2 200 manifestants ont été blessés, et près de 1 500 côté forces de l'ordre dans le cadre de la mobilisation des «gilets jaunes», selon cette même source.

(L'essentiel/afp)