Francis Heaulme se prépare à un autre procès

Un sixième procès, trente-deux ans plus tard: le tueur en série Francis Heaulme est rejugé à partir de mardi à Versailles, en région parisienne, pour le meurtre en 1986 de deux enfants à Montigny-lès-Metz. Cyril Beining et Alexandre Beckrich, 8 ans, avaient été retrouvés morts sur le talus d'une voie ferrée, le crâne fracassé à coups de pierre, au soir du 28 septembre 1986.

Cinq procès d'assises ont déjà eu lieu dont trois pour Patrick Dils, condamné à la perpétuité avant d'être acquitté à la faveur de la révision de son procès après quinze années derrière les barreaux. Francis Heaulme, lui, a déjà comparu deux fois. Son premier procès avait été annulé en raison de révélations impliquant un autre suspect, qui a finalement bénéficié d'un non-lieu. Le 17 mai 2017, la cour d'assises de la Moselle a estimé que le «routard du crime» était, malgré ses dénégations, coupable de ce double crime et l'a condamné à la perpétuité. Mais le tueur en série, déjà condamné pour neuf meurtres, a immédiatement fait appel.

Pendant trois semaines, jurés et magistrats des assises vont se pencher à nouveau sur ce dossier dans lequel toutes les preuves matérielles ont été détruites ou restent introuvables. Pour l'accusation, la présence attestée sur les lieux de Francis Heaulme, les témoignages de deux anciens codétenus ayant recueilli ses confidences et des similitudes avec quatre de ses meurtres le désignent comme le meurtrier. Pourtant, s'il a reconnu avoir vu les enfants vivants puis morts et a décrit avec précision les lieux, il a toujours nié les avoir tués. «Montigny, c'est pas moi», a-t-il inlassablement répété jusqu'aux derniers instants de son procès en 2017.

(L'essentiel/afp)