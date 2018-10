Les voleurs invités à reporter leur braquage

Six personnes sont entrées chez un vendeur de cigarettes de Charleroi, en Belgique, pour le braquer. Les individus sont tombés sur un vendeur, le propriétaire du magasin, particulièrement compréhensif, puisqu’il leur a conseillé de revenir plus tard, lorsque la caisse serait nettement plus remplie.

Crédules, les voleurs ont suivi ce conseil. Ils sont donc repartis bredouilles avant de revenir précisément à l’horaire de fermeture de l’établissement. Mais au lieu de tomber sur une caisse pleine de billets, ils ont fait face à la police locale. Ils ont été interpellés directement. Interrogé par la BBC, le propriétaire des lieux a expliqué avoir eu l’impression «de se retrouver dans un film comique».

(L'essentiel)