La Reine des neiges «traquée» par la gendarmerie

La circulation a été compliquée ces derniers jours, dans les Vosges, en raison des chutes de neige. Cherchant un «coupable», les gendarmes ont lancé un appel à témoins plutôt insolite. «La gendarmerie des Vosges recherche activement Elsa D'Arendelle alias Reine des neiges», écrit le communiqué, qui semble presque réel puisque les logos de la gendarmerie nationale et de la région y sont intégrés.

La gendarmerie y a même inclus une «photo» de la «fugitive» avec pour mention: «Individu susceptible d'être dangereux (peut créer et contrôler la glace et la neige)». Afin de jouer le jeu jusqu'au bout, l'avis de recherche contient même les «antécédents judiciaires» du personnage de Disney, «Défaut de permis de construire pour un château en glace» ou encore «importation et détention illégales d'un yéti monstrueux...».

La publication pleine d'humour des gendarmes sur Facebook a fait rire plus d'un internaute puisqu'elle comptabilise déjà plus de 1 700 likes et 3 000 partages.

#meteo88 De nombreuses interventions liées aux chutes de ❄️ sont en cours dans les #Vosges. Les secours sont sollicités pour des chutes????, des accidents de circulation ou encore des arbres tombés. N'appelez les ????‍???? qu'en cas d'urgence ????

⚠️Soyez très vigilants pic.twitter.com/MQkrAGDn8O — Sapeurs-Pompiers des Vosges 88 (@SDIS88) November 18, 2019

(mm/L'essentiel)