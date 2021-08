Un chat décapité retrouvé au bord de la Moselle

Des passants ont retrouvé, vendredi dernier, un chat décapité sur une piste cyclable le long de la Moselle, entre Schweich et Trèves-Quint, en Allemagne. La police a saisi la carcasse de l'animal et mène l'enquête.

La tête de l'animal aurait visiblement été coupée à l'aide d'un objet pointu et elle n'a pour l'heure pas été retrouvée. En outre, aucune trace de sang n'a été trouvée à l'endroit où le cadavre a été découvert, ce qui laisse à penser que le chat a été tué ailleurs.

Le chat disposant d'une puce, les enquêteurs ont facilement retrouvé son propriétaire, un habitant de Trèves vivant à proximité des lieux. Encore choqué par les événements, il a expliqué aux agents que l'animal était très timide et méfiant et ne s'approchait jamais des étrangers. La police cherche désormais des témoins qui auraient remarqué quelque chose de suspect et qui pourraient aider à retrouver les auteurs de ce geste odieux.

(L'essentiel)