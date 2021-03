«L'État sera derrière les salariés d'Hayange»

L'État sera «derrière les salariés» des sites industriels français, comme Ascoval, concernés indirectement par le dépôt de bilan de la société britannique de financement Greensill, a assuré mardi le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. «Je n'ai pas de crainte» sur d'éventuelles destructions d'emplois sur des sites français, a affirmé le ministre sur France 2, ajoutant que «dans tous les cas de figure l'État sera derrière ces sites industriels et derrière les salariés».

En France, après avoir connu des années d'incertitudes sur son avenir, l'aciérie d'Ascoval semblait sortie l'été dernier de la crise, avec sa reprise par le groupe sidérurgique Liberty Steel, en commun avec l'usine de rails d'Hayange. Mais la société britannique de financement Greensill a déposé le bilan lundi, ce qui pourrait avoir des conséquences sur ses clients, dont Liberty Steel.

«L'État saura trouver des solutions alternatives»

Selon le Financial Times, Greensill ne peut plus payer ses dettes et un sauvetage en discussion par la société d'investissement américaine Apollo ne concernerait pas les prêts accordés au groupe GFG Alliance du magnat de l'acier Sanjeev Gupta, propriétaire de Liberty Steel.

«Les salariés d'Hayange, d'Ascoval, de Dunkerque doivent savoir que l'État sera derrière eux», c'est-à-dire que «s'il y a des difficultés financières, l'État saura faire le pont, trouver des solutions alternatives», a insisté Bruno Le Maire.

(L'essentiel/afp)