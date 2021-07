La Belgique encore frappée par les intempéries

Malheureusement les images très impressionnantes à Dinant sont les mêmes du côté de Philippeville ce soir.

La région namuroise est fortement impactée par ces orages très pluvieux.

La ligne pluvieuse a maintenant perdu de son activité sur sa partie sud et se situe actuellement entre la province de Liège et la province d'Anvers. Elle devrait quitter notre pays par l'est d'ici 1 ou 2h, à l'arrière le temps est plus calme avec encore quelques ondées isolées. Un coup de tonnerre ne sera pas totalement à exclure dans le courant de la soirée mais les accumulations pluvieuses seront moindre.

Michael - Info Météo