Une enquête ouverte contre Florian Philippot

Florian Philippot a diffusé mercredi sur son compte Twitter des vidéos le montrant remplacer le drapeau européen par un drapeau français sur le centre des impôts de Forbach. Le candidat pro-frexit aux européennes entendait dénoncer les «neuf milliards d'euros qui partent en pure perte chaque année» de France vers l'Union européenne, avait-il expliqué.

Le parquet a ouvert une enquête visant M. Philippot pour «violation de domicile et vol», a indiqué le procureur, Jean-Luc Jaeg. «D'après la jurisprudence, à partir du moment où on escalade avec une échelle et on monte sur un balcon comme il l'a fait, c'est une violation de domicile et quand on prend un objet qui n'est pas à vous et qu'on le jette, c'est un vol», a-t-il détaillé.

«Je peux leur donner toutes les explications»

«Personne n'est naïf, c'est évidemment téléguidé par le pouvoir macroniste», a réagi auprès de l'AFP M. Philippot, fondateur des Patriotes et tête de liste de son parti aux européennes. «Il n'y a ni vol, ni violation de domicile, ni dégradation, il n'y a même pas une vis de retirée», a-t-il dit.

M. Philippot a assuré qu'il répondrait aux convocations de la justice. «Je peux leur donner toutes les explications», a-t-il ajouté. Selon l'eurodéputé, la bannière étoilée a été déposée «dans la boîte aux lettres» du bâtiment public. Le parquet a été saisi par les Finances publiques de Forbach, fief électoral de l'ancien bras droit de Marine Le Pen.

Au centre des impôts de Forbach on a remis les points sur les i...#1erMai2019 pic.twitter.com/9HAzBOKDDR — Florian Philippot (@f_philippot) 1 mai 2019

(L'essentiel/afp)