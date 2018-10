Il s'éclate avec le chéquier de sa grand-​​mère défunte

Les faits remontent à novembre 2016, lorsque le jeune homme originaire de Barst, près de Saint-Avold, décide d'aller fêter ses vingt ans dans une discothèque de Jouy-aux-Arches, près de Metz, relate Le Républicain Lorrain. Le fêtard est généreux avec ses amis puisqu'il commande au total 14 bouteilles de champagne tout au long de la soirée.

Pour régler la note (3 030 euros), le jeune homme sort de sa poche 1 720 euros en liquide et utilise un chèque pour payer les 1 310 euros restants. Celui-ci sera rejeté par la banque, pour la bonne et simple raison que ce chéquier appartenait à sa grand-mère... décédée deux ans plus tôt.

Absent lundi au tribunal de correctionnel de Sarreguemines, le jeune homme, aujourd'hui âgé de 22 ans, a été condamné à un an de prison ferme tandis qu'un précédent sursis de 4 mois a été levé.

(pp/L'essentiel)