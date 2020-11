ArcelorMittal risque 300 000 euros d'amende

La société ArcelorMittal, le directeur du site de Florange et le chef du département cokerie ont comparu, mardi, devant le tribunal de Thionville, pour «déversement de substance nuisible dans les eaux», «exploitation d’une installation classée non conforme à une mise en demeure» et «exploitation sans respect des règles générales et prescriptions techniques», indique Le Républicain Lorrain.

Deux plaintes ont été déposées par la communauté d’agglomération du Val de Fensch, la ville de Florange et la Dreal, concernant deux épisodes de pollution, constatés le 8 mars et le 12 août 2019, dans la rivière Fensch. Au cours de son audition, le directeur du site ArcelorMittal de Florange a expliqué que deux décanteurs défaillants étaient à l'origine du rejet massif d'hydrocarbures dans la rivière, en mars 2019. Il s'est montré plus évasif sur l'épisode de pollution du mois d'août.

Des explications qui n'ont pas convaincu le procureur du tribunal. Ce dernier a requis 300 000 euros d'amende et jusqu'à 2 ans de prison et 100 000 euros pour les deux prévenus, afin de créer un «effet dissuasif». Sans surprise, la défense a demandé la relaxe. Le jugement sera rendu le 5 janvier prochain.

(pp/L'essentiel)