Une victime de l'accident de Boulay est décédée

La terrible collision entre deux véhicules qui s'est produite lundi soir, vers 17h30, sur la RD25 à la sortie de Boulay (Moselle), a fait une première victime mardi, en début d'après-midi. Une jeune fille âgée de 18 ans a succombé à ses blessures, après qu'elle a été désincarcérée et transportée au CHR de Metz-Thionville. Les quatre autres personnes blessées dans l'accident sont toujours hospitalisées dans un état grave, indique Le Républicain Lorrain.

La communauté de brigades de Boulay a ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances du drame. L'accident a eu lieu alors qu'un épais brouillard était tombé sur la région, rendant les conditions de circulation difficiles.

Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été envoyés sur place, ainsi qu’une équipe médicale composée d’une dizaine de médecins et infirmiers. La circulation a été coupée pendant plus de trois heures, le temps de secourir les blessés et d'évacuer les deux véhicules accidentés.

(pp/L'essentiel)