La perpétuité pour avoir tué une femme et son ami

L'accusé, Francis Conte, 61 ans, était jugé depuis vendredi pour avoir tiré, en juillet 2013, avec une carabine sur Florence Parmentier, 45 ans, devant son domicile à Thaon-les-Vosges et sur un ami qui l'accompagnait, Celil Eren, 44 ans. Les deux victimes ont reçu chacune une balle dans la tête, «des balles qui sont faites pour le gros gibier, des balles pour tuer un cerf, un sanglier, un buffle», a rappelé Me Rémi Stephan, l'un des avocats de la partie civile.

L'enquête a révélé que le sexagénaire était passé en voiture dans l'après-midi à de multiples reprises devant le café où étaient attablés Mme Parmentier et M. Eren, père de trois enfants. Florence Parmentier, une nourrice, mère de deux enfants, avait décliné ses avances quelques mois avant les faits. «Frustré, en colère», Francis Conte s'était alors livré à «une surveillance omniprésente, oppressante, un harcèlement permanent» et des menaces de mort répétées, a rappelé Me Stephan. Elle avait déposé plusieurs plaintes à la gendarmerie.

Mimétisme entre 1992 et 2013

«Si rien ne se passe, il va me tuer», avait-elle confié à un voisin. Conte avait déjà été condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour avoir tué en 1992 d'une balle dans la tête sa compagne, qui voulait le quitter. «Ce qui est le plus inquiétant, c'est cette absence d'évolution, de prise de conscience de sa propre responsabilité et de sa propre dangerosité», a insisté l'avocat général. «Il y a une répétition identique entre les faits de 1992 et 2013», a-t-il ajouté, soulignant «la psychorigidité d'une rare intensité» de l'accusé.

En défense, Me Gary Lagardette, a demandé que les faits soient requalifiés en «violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner». Selon l'accusé, il a tiré une première fois sur M. Eren car il se sentait menacé, puis par accident sur Mme Parmentier.

