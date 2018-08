Une jeune conductrice perd la vie à Aumetz

Un terrible accident s'est produit lundi matin à Aumetz. Le drame est survenu alors que deux voitures, à bord desquelles circulaient trois et quatre jeunes, se suivaient, rapportent les médias français. La seconde voiture a percuté la première sur son flanc gauche, avant de faire un tête-à-queue et de terminer sa course contre un arbre.

La conductrice, âgée de 19 ans selon les médias, a été tuée sur le coup. Les autres occupants des deux voitures n'ont été que légèrement blessés. La jeune victime, originaire de Villerupt, faisait partie des sapeurs-pompiers d'Audun-Le-Tiche, qui ont exprimé leur tristesse sur Facebook.

(L'essentiel)