Il faudra changer de train pour aller au Luxembourg

À compter de ce lundi 1er avril, et ce n'est pas une blague, les usagers du TER n° 837696 qui relie Nancy à Luxembourg sont contraints d'effectuer un changement pour continuer leur trajet jusqu'au Grand-Duché, comme nous vous l'annoncions dimanche. En arrivant en gare de Thionville à 8h53, tous les passagers descendent. Un autre train attend sur le même quai ceux qui souhaitent se rendre au Luxembourg et repart cinq minutes plus tard.

«Finalement, ça ne change pas grand-chose. En cinq minutes, on a le temps de changer de train. On ne perd pas beaucoup plus de temps que lorsque le train s'arrête en gare en temps normal», expliquent Pascal et Marie, frontaliers messins. Le matériel roulant habituel doit être équipé du système de sécurité européen ERTMS. C'est pourquoi il a été remplacé par un autre train qui, lui, n'est pas autorisé à circuler au Luxembourg. Le désagrément durera «au moins jusqu'à l'été», indique la SNCF.

D'ici le 31 décembre, les trains français devront être équipés du ERTMS car les CFL désactiveront le système utilisé jusqu'à maintenant. La SNCF a demandé un report de la date limite pour mettre ses 25 rames en conformité. Le dossier est désormais entre les mains de l'Administration des chemins de fer (ACF), qui n'a pas été en mesure de nous donner de réponse.

(Marion Mellinger/L'essentiel)