Se déplacer à Metz va être compliqué jusqu'à lundi

Le sommet du G7, avec la présence de nombreux ministres, fait étape à Metz dimanche et lundi. Un «événement d'envergure internationale» rappelle la préfecture de Moselle, qui risque de perturber un peu les habitudes. En effet «des mesures d'ordre et de circulation adaptées» sont nécessaires et le message est clair dans un communiqué transmis vendredi matin: «Il est recommandé de reporter tous déplacements n'ayant pas un caractère d'urgence».

Événements interdits



La tenue de rassemblements festifs à caractère musical, autres que ceux légalement déclarés, est interdite en Moselle jusqu'à dimanche inclus. La préfecture précise que le G7 mobilisera les forces de l'ordre et de secours qui ne pourront pas être déployées ailleurs de façon adéquate.

La sortie Metz-Centre (n°32) sera notamment fermée dans le sens Luxembourg-Nancy et Nancy-Luxembourg dès samedi à 13h et jusqu'à lundi à 18h.

Rappelons que les chefs d’État et de gouvernement d'Allemagne, du Canada, des États-Unis, de France, d'Italie, du Japon et du Royaume-Uni seront présents. D’autres pays sont également invités dont l'Égypte, les îles Fidji, l'Inde et le Chili.

(nc/L'essentiel)