63 000 ha clôturés pour éliminer 820 sangliers

Les grandes manœuvres ont bel et bien débuté en Belgique pour tenter d'enrayer la peste porcine africaine dans le sud de la province de Luxembourg. Depuis la mi-septembre, quatorze cadavres de sangliers infectés ont été découverts dans une zone confinée située entre l'autoroute E411 et les frontières française et luxembourgeoise.

Après avoir interdit les promenades et le moindre mouvement dans les forêts et ordonné, lundi, l'abattage de plus de 4 000 porcs domestiques, les autorités belges s'apprêtent désormais à clôturer toute la zone de 63 000 ha située autour d'Étalle et principalement en Gaume pour faciliter la chasse de tous les sangliers qui pourraient s'y trouver. Selon L'Avenir Luxembourg, la population est estimée à près de 820 sangliers.

Le quotidien régional belge précise également dans ses pages, ce mercredi, qu'un cahier des charges va être mis sur pied pour pouvoir attribuer rapidement le marché des clôtures. Il serait d'ores et déjà acquis que la période de la chasse va être élargi à février 2019 pour que les chasseurs puissent puisse procéder à la régulation de la population de sangliers.

(fl/L'essentiel)