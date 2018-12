Combat entre fans de Sarrebruck et Galatasaray

La Legends Cup, tournoi de football en salle réunissant d'anciens joueurs de célèbres équipes, a été interrompue momentanément samedi après l'irruption, à la Saarlandhalle de Sarrebruck, de 120 supporters de Galatasaray. Ces derniers en sont venus aux mains avec d'autres fans locaux avant d'être séparés et évacués par la police. Deux personnes ont été blessées.

Ces individus provenaient visiblement de Belgique et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Une enquête a été ouverte et la compétition a pu reprendre... remportée par Galatasaray devant Cologne et Hombourg.

(L'essentiel/dpa)