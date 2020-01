Il dormait dans son auto sur la bande d'arrêt d'urgence

Une drôle de mésaventure est arrivée mardi soir, à un automobiliste français, sur l'autoroute A8 en direction de Merzig. L'homme de 46 ans a été trouvé endormi sur le siège arrière de sa voiture sur la bande d'arrêt d'urgence, par la police allemande, peu après la sortie d'autoroute Perl-Borg. Les forces de l'ordre sont parvenues à le réveiller en frappant sur les vitres gelées. Le chauffeur, qui tremblait de froid, a alors suivi les policiers d'un pas hésitant jusqu'à leur voiture.

Les forces de l'ordre ont alors constaté que le conducteur n'était ni ivre ni sous l'influence de drogues. Il était en fait en situation d'hypothermie, à cause du temps passé dans la voiture non chauffée. Les policiers lui ont donné du thé chaud et ont appelé par radio une dépanneuse.

Auparavant, le chauffeur, qui était tombé en panne, avait déjà appelé un service de dépannage via le téléphone d'urgence, mais n'avait reçu aucune aide.

(L'essentiel/afp)