Elle risque sa vie pour alerter sur le handicap

Une mère d'un enfant autiste a pris position mercredi matin au sommet d'un échafaudage sur le chantier de construction d'une tour d'une vingtaine d'étages à Strasbourg, déployant une banderole pour réclamer davantage de moyens pour les handicapés. Marie Lettler, militante du Collectif citoyen handicap et mère d'un enfant autiste de 10 ans, est montée sur cet échafaudage vers 4h15 du matin. Police et pompiers étaient sur place vers 6h30 «pour porter secours et intervenir dans les meilleures conditions de sécurité pour cette personne», selon la police.

«Laissez-nous être des citoyens» et «AVS Ecole Accessibilité Loisir Emploi», revendique la banderole déployée sur cet échafaudage qui donne sur une place très passante. Le collectif proteste contre les conditions de recrutement des auxiliaires de vie scolaire (AVS) et l'opacité des décisions rendues par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Restée au pied de l'immeuble, Estelle Hoffer expliquait que depuis la dernière action de ce genre, quand elle-même était montée sur une grue le 19 septembre, aucune de leurs demandes n'avait été satisfaite.

«On est de plus en plus coriaces»

«Rien n'a bougé, on a obtenu un courrier du rectorat nous disant qu'ils ont les moyens de recruter des (AVS), mais ils ne le font pas», regrette cette maman d'un garçon de 9 ans ayant besoin d'une AVS. «Moi j'ai obtenu une AVS un peu par la force, si vous êtes civilisé vous n'obtenez rien». Quant au choix de cet échafaudage, «ça change des grues, le site se voit de loin, beaucoup de gens y passent», estime-t-elle, en attendant l'arrivée d'un représentant de l'académie avec qui elle espère pouvoir négocier. «On est de plus en plus coriaces, Marie ne descendra pas tant que je ne lui dirai pas», ajoute Estelle Hoffer, qui avait également escaladé une grue en juin 2017. Le chantier continue de fonctionner même si les ouvriers ne montent pas jusqu'en haut de l'échafaudage.

Le 19 septembre, Estelle Hoffer était de nouveau montée à l'aube au sommet d'une grue à Strasbourg, pour des revendications similaires, le même jour que deux autres mères de famille à Lille. Les trois étaient redescendues de leur promontoire en début d'après-midi. En 2013, des pères s'étaient perchés sur des grues à Nantes, pour réclamer la résidence alternée des enfants en cas de séparation des parents, inspirant différentes actions spectaculaires de parents privés de droit de garde.

