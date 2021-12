Le masque à nouveau obligatoire en Moselle

Il fallait s'y attendre. La Moselle, qui connaît depuis deux semaines une forte accélération de la circulation virale, n'échappera pas à de nouvelles restrictions. Le taux d’incidence départemental a triplé et s’établit à ce jour à 324,4 cas pour 100 000 habitants. Compte tenu de cette nette dégradation de la situation sanitaire, le préfet de la Moselle a décidé de rendre obligatoire le port du masque en extérieur, pour toute personne de 11 ans et plus, dans les communes de plus de 5 000 habitants, de 6 heures à minuit, y compris lorsque le passe sanitaire est obligatoire.

Cette mesure prend effet dès ce samedi, précise le communiqué de la préfecture de la Moselle. Pour rappel, depuis le lundi 8 novembre 2021, le port du masque est déjà obligatoire dans l’ensemble du département, y compris lorsqu’il faut présenter son passe sanitaire, sur les marchés ouverts, dont les brocantes, les ventes au déballage et les marchés de Noël; dans les fêtes foraines; à l’occasion de tout rassemblement ou tout regroupement de personnes dans l’espace et sur la voie publics tels que les défilés de la Saint-Nicolas, et en particulier dans les files ou les zones d’attente et les manifestations.

Le masque demeure également obligatoire dans tous les lieux recevant du public, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, au travail, dans les commerces, les transports, les établissements scolaires (sauf pour les moins de 6 ans).

(pp/L'essentiel)