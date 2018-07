Le vandalisme homophobe inquiète à Metz

Le photographe Olivier Ciappa a dénoncé lundi «un acharnement homophobe» et regretté «une banalisation» de l'homophobie après de nouvelles dégradations, pour la troisième fois en un mois, sur des photographies de son exposition «Les couples de la République» à Metz.

Dans la nuit de samedi à dimanche, douze photographies en noir et blanc, accrochées sur le quai Paul-Vautrin le long de la Moselle, ont été recouvertes du mot «Non» en lettres rouges. Sur certaines d'entre elles, dont celles représentant les acteurs Grégory Questel et David Baïot, posant avec chacun un enfant dans les bras, ou les actrices Muriel Robin et Mireille Darc, le sigle AF a été apposé. Des autocollants de l'Action française, groupuscule d'extrême droite, ont aussi été découverts sur certaines bâches.

Vers un dépôt de plainte

«Ce qui est le plus choquant, c'est qu'on sent une vraie banalisation. On a accepté que l'exposition soit abîmée à nouveau», a réagi Olivier Ciappa. Une autre série de photos, exposée en plein air dans le square du Luxembourg, avait été dégradée à deux reprises en juin. Des tags homophobes avaient été inscrits en rouge au début du mois et les clichés avaient été retirés de leur support, puis déchirés dans la nuit de mercredi à jeudi. L'exposition, organisée en plein air par l'association LGBT «Couleurs Gaies», montre des couples enlacés, LGBT anonymes, hétérosexuels et de stars.

Le président de l'association, Matthieu Gatipon-Bachette, s'attendait que cette exposition dérange. Mais qu'elle fasse «l'objet d'une attaque ciblée, revendiquée, c'est plus inquiétant», a-t-il estimé. Le photographe associe ce vandalisme à «une vraie tentative d'invisibilisation d'une population». Les dégradations à répétition posent «la question de la visibilité des personnes LGBT sur l'espace public», a-t-il renchéri. La volonté de déposer une plainte a été évoquée, a précisé le service communication de la ville.

(L'essentiel/afp)